В Киеве одна из станций метро "уйдет на ремонт"
Стоимость ремонта станции метрополитена составит более 19 миллионов гривен.
Комунальное предприятие Киевский метрополитен объявило тендер на проведение ремонта станции Политехнический институт.
Об этом сообщает gorodkiev.com.ua
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Станцию переоборудуют для маломобильных групп населения. Стоимость работ составит более 19,6 миллионов гривен.
Планируется, что на станции появятся новые специальные информационные стенды, тактильные мнемосхемы и другие обозначения, написанные шрифтом Брайля.
Как сообщалось 3 января, в Киеве украли землю на 45 млн грн предназначенную для переноса дач с Русановских садов.