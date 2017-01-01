Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве одна из станций метро "уйдет на ремонт"

Комментариев: 0
Стоимость ремонта станции метрополитена составит более 19 миллионов гривен.
Ремонт должен быть выполнен до конца апреля 2019 года
Ремонт должен быть выполнен до конца апреля 2019 года
golos.ua

Комунальное предприятие Киевский метрополитен объявило тендер на проведение ремонта станции Политехнический институт.

Об этом сообщает gorodkiev.com.ua

Читай также: Скандальную киевскую стройку показали на фото

Станцию переоборудуют для маломобильных групп населения. Стоимость работ составит более 19,6 миллионов гривен.

Планируется, что на станции появятся новые специальные информационные стенды, тактильные мнемосхемы и другие обозначения, написанные шрифтом Брайля.

Как сообщалось 3 января, в Киеве украли землю на 45 млн грн предназначенную для переноса дач с Русановских садов. 

Поделись:
Теги: Киев, метро, метрополитен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь