Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве горела многоэтажка

Комментариев: 0
Спасатели вытащили из горящей квартиры хозяина. Пожар начался на балконе и перекинулся на квартиру.
На Троещине горел дом
На Троещине горел дом
troeshchinain/Instagram

В Деснянском районе Киева (Троещина) в среду, 9 января, произошел серьезный пожар на верхнем этаже девятиэтажки. Пожарные достали из горящей квартиры мужчину, сообщает Информатор.

Отмечается, что пожар начался около 14:00 на девятом этаже дома по адресу проспект Маяковского, 20.

По предварительным данным, возгорание произошло на балконе квартиры. Огонь быстро распространился на весь балкон и перекинулся на саму квартиру. В это время в комнате находился мужчина, который надышался угарным газом. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось вытащить потерпевшего из горящей квартиры и передать в руки медиков.

На тушение возгорания у пожарных ушло около 30 минут. Все имущество, которое находилось на балконе, сильно обгорело. Кроме того, пострадал также соседний балкон, огонь повредил оконную раму.

Как рассказали соседи, пострадавший живет с женой и часто злоупотребляет алкоголем.

На месте работали две бригады спасателей, "скорая", патрульная полиция и следственно оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве горела многоэтажка

 
 

Напомним, сегодня также  во дворе дома в Киеве сгорели два автомобиля.

А в Хмельницкой области на пожаре погибли три человека. Пожар тушили десять спасателей.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, фото, пожар, Троещина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь