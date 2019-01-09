В Киеве горела многоэтажка
В Деснянском районе Киева (Троещина) в среду, 9 января, произошел серьезный пожар на верхнем этаже девятиэтажки. Пожарные достали из горящей квартиры мужчину, сообщает Информатор.
Отмечается, что пожар начался около 14:00 на девятом этаже дома по адресу проспект Маяковского, 20.
По предварительным данным, возгорание произошло на балконе квартиры. Огонь быстро распространился на весь балкон и перекинулся на саму квартиру. В это время в комнате находился мужчина, который надышался угарным газом. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось вытащить потерпевшего из горящей квартиры и передать в руки медиков.
На тушение возгорания у пожарных ушло около 30 минут. Все имущество, которое находилось на балконе, сильно обгорело. Кроме того, пострадал также соседний балкон, огонь повредил оконную раму.
Как рассказали соседи, пострадавший живет с женой и часто злоупотребляет алкоголем.
На месте работали две бригады спасателей, "скорая", патрульная полиция и следственно оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве горела многоэтажка
Напомним, сегодня также во дворе дома в Киеве сгорели два автомобиля.
А в Хмельницкой области на пожаре погибли три человека. Пожар тушили десять спасателей.
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