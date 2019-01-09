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В центре Киева нашли тело пропавшего подростка

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Юноша ушел из дома на Рождество и не вернулся. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Полиция ведет следствие
Полиция ведет следствие
kiev.informator.ua

На Большой Житомирской в Киеве в среду, 9 января, обнаружили тело 15-летнего подростка, который исчез на Рождество, сообщает Информатор.

По предварительным данным, юноша совершил суицид. Очевидцы рассказали, что увидели тело на земле и открытое окно на пятом этаже соседнего бизнес-центра.

Погибшим оказался 15-летний Роман С., который ушел из дома на Рождество и пропал.

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. На место приехали родители подростка, которые опознали его.

По периметру происшествия работала следственно оперативная группа, детали происшествия выясняются.

 

Сегодня также сообщалось, что на Львовщине мужчина упал в канал и замерз насмерть.

А под Черновцами колядники нашли тело убитой женщины. По данным полиции, женщину избил и задушил собственный муж.

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Теги: Киев, смерть, самоубийство, видео, подросток, фото, суицид
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Источник: korrespondent.net

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