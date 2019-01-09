В центре Киева нашли тело пропавшего подростка

Юноша ушел из дома на Рождество и не вернулся. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

На Большой Житомирской в Киеве в среду, 9 января, обнаружили тело 15-летнего подростка, который исчез на Рождество, сообщает Информатор.

По предварительным данным, юноша совершил суицид. Очевидцы рассказали, что увидели тело на земле и открытое окно на пятом этаже соседнего бизнес-центра.

Погибшим оказался 15-летний Роман С., который ушел из дома на Рождество и пропал.

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. На место приехали родители подростка, которые опознали его.

По периметру происшествия работала следственно оперативная группа, детали происшествия выясняются.

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