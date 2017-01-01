Вдоль реки Лыбедь собрали более 200 мешков мусора
Коммунальщики ликвидировали свалку после волны возмущения киевлян в соцсетях.
В Киеве 8 января коммунальщики ликвидировали свалку вдоль русла реки Лыбедь.
Об этом сообщило коммунальное предприятие Плесо.
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Несколько дней назад волну возмущения киевлян в сцсети вызвали фотографии мусора вдоль русла реки Лыбедь. Поэтому, во вторник, 8 января, сотрудники Плесо убрали эту свалку.
Было собрано 206 мешков мусора. Инспекторами было выписано предписание за нарушение благоустройства вдоль русла реки.
Как сообщалось, в 2017 году в Киеве вандалы окрасили реку Лыбедь в зеленый цвет.