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В Киеве случилась авария с участием такси

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Столкнулись такси Uber Hyundai Accent и BMW. Пострадавших в результате аварии нет.
От удара оба авто развернуло
От удара оба авто развернуло
kiev.informator.ua

В Киеве в пятницу, 11 января, на площади Победы случилось ДТП с участием такси Uber Hyundai Accent и BMW. Об этом пишет Информатор.

Авария случилась примерно в 00:45.

По словам водителя такси, он ехал по улице Дмитриевской в сторону Жилянской. Пересекая площадь Победы, ему навстречу двигалась BMW. Автомобиль выезжал с улицы Саксаганского и на площади не заметил, как ему на встречу едет Hyundai. В результате Hyundai влетел в бок BMW.

От удара обе машины развернуло, их запчасти разлетелись по всей дороге. В такси была девушка-пассажир, она не пострадала.

Движение по проспекту Победы в сторону станции метро Шулявская было ограничено.

На месте происшествия работал полицейский патруль и следственно-оперативная группа.

 

 

Ранее в Киеве столкнулись седан Renault службы Uber и полицейский Renault Duster.

Также сообщалось, что в столице водитель такси на высокой скорости въехал в остановку с людьми. Пострадали два человека.

 

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария, такси, такси Uber
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Источник: korrespondent.net

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