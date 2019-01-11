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В центре Киева избили и ранили бездомного

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Инцидент произошел возле метро Университет.
В центре Киева избили и ранили бездомного
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • Правоохранители начали поиск злоумышленника
  • Правоохранители начали поиск злоумышленника
  • Правоохранители начали поиск злоумышленника
  • Правоохранители начали поиск злоумышленника
  • Правоохранители начали поиск злоумышленника
В центре Киева избили и ранили бездомного
Правоохранители начали поиск злоумышленника
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Возле станции метро Университет в Киеве неизвестный с ножом напал на бездомного. Нападение произошло около 23:00 в четверг, 10 января.

Об этом сообщает Информатор.

На территории ботанического сада имени Александра Фомина на бездомного внезапно напал мужчина, избил и пырнул ножом в руку. После чего нападавший сбежал с места преступления, а раненный мужчина попросил помощи в метрополитене.

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Сотрудники метро оказали пострадавшему первую помощь, потерпевшего госпитализировали с травмами средней тяжести. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает, но он потерял много крови. В метрополитене рассказали, что знают бездомного, он неагрессивен, часто приходил погреться, искал что-то в мусорниках, просил у людей мелочь. Кроме того, его никогда не видели пьяным. Также у него при себе всегда было удостоверение об инвалидности, иногда он ездил по нему в метро. Внешне мужчине около 40-50 лет.

Как сообщалось, в октябре в Павлограде студенты ради забавы забили до смерти бездомного.

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Теги: бездомный, избили, Киев
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