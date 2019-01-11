Под Киевом неизвестные похитили 24-летнего мужчину

Полицией введен план Перехват.

Папень был одет в черную куртку и серые спортивные кроссовки

В селе Святопетровское Киево-Святошинского района Киевской области 10 января неизвестные похитили 24-летнего мужчину.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

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Правоохранители ввели план Перехват, однако по состоянию на утро 11 января он не дал результатов. Автомобиль, на котором увезли мужчину - Citroеn темно-коричневого цвета с номером АА5234ВХ.

Сестра потерпевшего в своем аккаунте в Instagram рассказала, что его зовут Николай Куликов, ему 24 года.

Николая схватили около его магазина пива Хмельной по адресу Богдана Хмельницкого, 5, в селе Святопетровское. Торговая точка находится рядом с ЖК Петровский квартал.

Парня силой затащили в машину и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранители продолжают поиски автомобиля. А сестра и девушка похищенного просят всех посодействовать поиску и распространять информацию о марке авто и о похищении. Живет Николай не рядом с местом происшествия, находился там по рабочим вопросам. Был одет в серую куртку и серые спортивные кроссовки.

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“Очевидец успел сделать фото машины, на которой увезли Николая. Это Citroen Space Tourer темно-коричневого цвета с номером АА5234ВХ. В открытой базе автомобильных номеров МВД государственный номер машины Citroen 2016 года выпуска, на которой похитили человека, не числится. Следовательно, номера на авто “левые“, - уточняется в сообщении.

Как сообщалось 8 января, в Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице.