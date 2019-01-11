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В Киеве мужчина выпрыгнул из окна отеля - СМИ

Комментариев: 6
Пострадавший рассказал, что совершил этот поступок по своей воле, когда "увидел в окно фашистов".
Мужчину экстренно госпитализировали
Мужчину экстренно госпитализировали
kiev.informator.ua

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В Киеве мужчина выпрыгнул из окна гостиницы Крещатик, которая находится в центре столицы. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает УНН со ссылкой на источники в медучреждении, куда привезли пострадавшего.

Отмечается, что 24-летний мужчина утром выпрыгнул из окна второго этажа отеля в Шевченковском районе.

По информации врачей, мужчина получил открытый перелом голени, есть подозрение на черепно-мозговую травму.

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Пострадавший рассказал, что совершил свой поступок по своей воле, когда “увидел в окно фашистов“.

Медики оказали ему необходимую помощь на месте и доставили в городскую клиническую больницу.

Ранее в Киеве участник АТО выпрыгнул с 14 этажа дома. Мужчина упал на пандус и ударился с такой силой, что обломались металлические перила. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

А накануне во Львове школьник выпал из окна шестого этажа и погиб. Причина падения - передозировка неустановленными таблетками.

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Теги: Киев, мужчина, Крещатик, перелом, госпитализация, пострадавшие, перелом ноги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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КимЧенПых    11.01.2019, 13:08
Оценка:  +2
КимЧенПых
ох уж эти объебосы
Nvv    11.01.2019, 13:07
Оценка:  +3
Nvv
"доставили в городскую клиническую больницу" - ему бы к психиатру
Peyot    11.01.2019, 12:57
Оценка:  0
Peyot
результат смешивания кремлевской пропаганды с боярышником!
Шкиряк_и_Зорин    11.01.2019, 12:32
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорин
Да это же Форрестол номер два! ))) Только мне кажется, что травма мозга у него была ещё до падения, возможно - врождённая.
Хюндай    11.01.2019, 12:29
Оценка:  +4
Хюндай
Да накидался по взрослму,видел раз двух типов возле Юности так те отстреливались от демонов имитируя шо у них оружие.
alex-zol    11.01.2019, 12:18
Оценка:  +3
alex-zol
Сильно)))))
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