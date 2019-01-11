В Киеве мужчина выпрыгнул из окна отеля - СМИ

Пострадавший рассказал, что совершил этот поступок по своей воле, когда "увидел в окно фашистов".

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В Киеве мужчина выпрыгнул из окна гостиницы Крещатик, которая находится в центре столицы. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает УНН со ссылкой на источники в медучреждении, куда привезли пострадавшего.

Отмечается, что 24-летний мужчина утром выпрыгнул из окна второго этажа отеля в Шевченковском районе.

По информации врачей, мужчина получил открытый перелом голени, есть подозрение на черепно-мозговую травму.

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Пострадавший рассказал, что совершил свой поступок по своей воле, когда “увидел в окно фашистов“.

Медики оказали ему необходимую помощь на месте и доставили в городскую клиническую больницу.

Ранее в Киеве участник АТО выпрыгнул с 14 этажа дома. Мужчина упал на пандус и ударился с такой силой, что обломались металлические перила. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

А накануне во Львове школьник выпал из окна шестого этажа и погиб. Причина падения - передозировка неустановленными таблетками.