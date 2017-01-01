85% киевлян удовлетворены работой Центров административных услуг, – Поворозник

Киевская городская государственная администрация системно и эффективно развивает Центры получения административных услуг. И на данный момент 85% киевлян позитивно оценивают работу ЦПАУ. Об этом в интервью газете "Факты" рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Сегодня ЦПАУ – это качественные административные услуги, экономия личного времени и максимально прозрачная процедура. Где получить админуслугу? Сейчас в Киеве работают: Центр предоставления административных услуг, десять районных и три территориальных подразделения. Прием ведут более 300 администраторов. Столичные центры предоставляют более 150 видов услуг. Доступность, высокое качество административных услуг и расширение их спектра – одно из приоритетных направлений работы Киевской городской государственной администрации", – рассказал Поворозник.

По его словам, системное и эффективное развитие ЦПАУ привело к тому, что за последние четыре года количество довольных их работой киевлян выросло более чем в 5 раз.

"Мы тщательно мониторим, насколько горожан устраивает этот сервис. Если в начале 2015 года уровень удовлетворенности ЦПАУ составлял только 14%, то сейчас этот показатель достигает 85%. С чем это связано? Во-первых, киевляне получают административные услуги в комфортных, оборудованных по современным стандартам помещениях, с удобным графиком работы (без обеденного перерыва и с расширенными часами приема). Во-вторых, услуги предоставляются без лишних платежей. В-третьих – организована централизованная доставка документов к субъектам предоставления административных услуг", – перечислил первый заместитель главы КГГА.

Чиновник также отметил, что наибольшей популярностью у киевлян пользуются такие услуги, как регистрация места жительства, паспортные услуги, регистрация права собственности на недвижимость, регистрация бизнеса и получение разрешения на размещение наружной рекламы.

"Одна из последних новаций – впервые в Украине введена регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений в ЦПАУ. Здесь можно осуществить первичную регистрацию транспорта, заменить старое водительское удостоверение на новое, получить новое водительское удостоверение в связи с утерей (кражей) или заменить документ в связи с изменением личных данных владельца. И опять же о скорости – вся процедура занимает не более 20 минут", – подчеркнул Николай Поворозник.

Он также рассказал, что КГГА планирует и дальше повышать качество и расширять перечень предоставляемых в столице админуслуг.

"Наша цель и основная перспектива – предоставление широкого спектра административных услуг качественно, быстро, без лишних платежей. Мы стремимся к комплексному предоставлению админуслуг, исходя из жизненной ситуации. Согласитесь, что это правильный подход к предоставлению админуслуг, который нужно внедрять. На этом и будем фокусировать работу", – подытожил Николай Поворозник.