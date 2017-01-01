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Вокруг офиса в Киеве возник силовой конфлик с участием Зеленского - СМИ

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Силовой конфликт возник вокруг здания в центре столицы, задержаны несколько человек, пишут СМИ.
Зеленский с полицией штурмует офис в центре Киева, пишут СМИ
Зеленский с полицией штурмует офис в центре Киева, пишут СМИ
vesti-ukr.com

Полиция и группа неизвестных во главе с кандидатом в президенты шоуменом Владимиром Зеленским в пятницу, 11 января, ворвались в офис на улице Большая Васильковская, 21 в Киеве, сообщают Вести.

"В доме находится около 20 полицейских. На место происшествия прибыли четыре наряда полиции. Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют. По документам помещение принадлежит жене Зеленского и Сергею Шефиру", - заявил изданию один из защитников офиса. 

Отмечается, что существует некая компания, у которого есть первоочередное право покупки офиса, его интересы нарушили, теперь компания судится в Печерском суде. "Зеленский не стал дожидаться решения суда, заключил договор с Нацполицией, договор аренды и, вырезав замки, заехал", - утверждает очевидец.

Фото: vesti-ukr.com

Как сообщает издание, правоохранители задержали больше пяти человек. Задержанных поместили в автобус спецназовцев, припаркованный возле офиса.

Ранее СМИ писали, что на сайте команды Зеленского нашли махинации со счетчиком.

 

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Теги: конфликт, Киев, видео, фото, офис, полиция, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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