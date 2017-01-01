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В Киеве погиб парень, выбросившись с 13-го этажа

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Инцидент произошел в пятницу в Соломенском районе на улице Николая Голега. Погибшему было 19 лет.
Парень по неизвестным причинам покончил жизнь самоубийством
Парень по неизвестным причинам покончил жизнь самоубийством

В Киеве погиб, выбросившись из окна, молодой человек. Как сообщают Стражи. Эспрессо в пятницу, 11 января, инцидент произошел в Соломенском районе на улице Николая Голега.

"Парень по неизвестным причинам покончил жизнь самоубийством. Известно, что сначала он покурил на 11 этаже, после чего поднялся на 13, откуда и выпрыгнул", – отмечает СМИ.

По данным журналистов, погибшему было 19 лет и он житель города Гостомель под Киевом.

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Ранее в Киеве 30-летний мужчина закончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна жилого дома на девятом этаже.

 

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Теги: Киев, смерть, самоубийство, самоубийца
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Источник: korrespondent.net

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