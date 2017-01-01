В Киеве неизвестные пытались блокировать офис полиции

Десять участников события доставили в управление полиции для оказания пояснений, одного задержали.

Группа неизвестных лиц пыталась блокировать офис подразделения Национальной полиции, на улице Большая Васильковская в Киеве. Об этом вечером в пятницу, 11 января, сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам, десять человек доставили в управление полиции", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время ситуация возле офисного помещения спокойна.

Полицейские уточняют информацию о пострадавших. Было открыто уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа. Одного мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что в Украине в новогодние праздники снизилось число преступлений.

Напомним, по словам главы Нацполиции Князева, при военном положении украинцы стали больше доверять полиции.

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