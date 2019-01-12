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В торговом центре Киева произошел взрыв

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Мужчина попытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении. Он зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке.
Последствия взрыва в ТРЦ Киева
Последствия взрыва в ТРЦ Киева
facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве в торговом центре на улице Борщаговской произошел взрыв. В результате происшествия один мужчина получил травму руки, сообщает столичная полиция в субботу, 12 января.

Правоохранители получили информацию о взрыве около полудня.

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"По предварительной информации, взрыв прогремел на третьем этаже при проведении ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться", – сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.

Накануне в Киеве бывшая учительница младших классов пытаясь совершить суицид, едва не взорвала многоэтажный жилой дом. Она перерезала газовый шланг и ждала, пока помещение наполнится газом. Женщину забрали медики в психиатрическую лечебницу.

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Теги: Киев, фото, полиция, мужчина, взрыв, ТРЦ, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xxxAppolonxxx    12.01.2019, 14:55
Оценка:  0
xxxAppolonxxx
Называйте вещи своими именами Не взрыв а пшик!
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