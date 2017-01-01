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Взрыв в киевском ТРЦ: спасатели рассказали подробности

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В результате взрыва травмы верхних конечностей получил работник обслуживающей организации.
Последствия взрыва в киевском торговом центре
Последствия взрыва в киевском торговом центре
http://facebook.com/UA.KyivPolice

Взрыв в киевском ТРЦ Мармелад произошел во время техобслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты. Об этом в субботу, 12 января, сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, информацию о взрыве спасатели получили около 11:56.

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По прибытии в ТРЦ сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что в общем коридоре технических помещений на 4 этаже здания во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера. В результате взрыва пожар не последовал.

Персонал и посетители самостоятельно вышли на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В результате происшествия травмы верхних конечностей получил работник обслуживающей организации 1988 года рождения. Его госпитализировали.

Ранее в Киеве женщина едва не взорвала многоэтажку.

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Теги: Киев, взрыв, торговый центр, госпитализация, ТРЦ, пострадавшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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