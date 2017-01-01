Взрыв в киевском ТРЦ: спасатели рассказали подробности

В результате взрыва травмы верхних конечностей получил работник обслуживающей организации.

Взрыв в киевском ТРЦ Мармелад произошел во время техобслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты. Об этом в субботу, 12 января, сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, информацию о взрыве спасатели получили около 11:56.

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По прибытии в ТРЦ сотрудники пожарно-спасательного подразделения установили, что в общем коридоре технических помещений на 4 этаже здания во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера. В результате взрыва пожар не последовал.

Персонал и посетители самостоятельно вышли на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В результате происшествия травмы верхних конечностей получил работник обслуживающей организации 1988 года рождения. Его госпитализировали.

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