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В Киеве автомобиль снес ограждение и перевернулся

Комментариев: 2
В момент аварии в авто находились две женщины, они не пострадали. У машины незначительные повреждения.
Citroen снес ограждение
Citroen снес ограждение
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Жилянской в субботу, 12 января, Citroen C1 снес ограждение, вылетел с дороги и перевернулся. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла около 14:20.

По предварительной информации, Citroen двигался по Жилянской улице, из-за снега на дороге не увидел выемку. В результате автомобиль понесло в сторону забора, снеся который Citroen перевернулся. В момент аварии в машине находились две женщины, они не пострадали.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа.

 

 

Ранее в Киеве на Южном мосту автомобиль врезался в трактор коммунальщиков и перевернулся.

Также сообщалось, что в Киеве возле станции метро Нивки бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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atos    12.01.2019, 21:44
Оценка:  0
atos
Что такое не увидела "выемку"??? Выемка обычно у женщин между ног, её трудно не заметить))))
Поедет на Чапаевку, не бит не крашен))) впарят такой же овце, которая выемок не замечает)))
barakuda*777    12.01.2019, 20:58
Оценка:  +2
barakuda*777
Женщины были резиновые,водитель жив))))
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