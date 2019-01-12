В момент аварии в авто находились две женщины, они не пострадали. У машины незначительные повреждения.

В Киеве на улице Жилянской в субботу, 12 января, Citroen C1 снес ограждение, вылетел с дороги и перевернулся. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла около 14:20.

По предварительной информации, Citroen двигался по Жилянской улице, из-за снега на дороге не увидел выемку. В результате автомобиль понесло в сторону забора, снеся который Citroen перевернулся. В момент аварии в машине находились две женщины, они не пострадали.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве автомобиль снес ограждение и перевернулся

Ранее в Киеве на Южном мосту автомобиль врезался в трактор коммунальщиков и перевернулся.

Также сообщалось, что в Киеве возле станции метро Нивки бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась.

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