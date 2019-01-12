В Киеве автомобиль снес ограждение и перевернулся
В Киеве на улице Жилянской в субботу, 12 января, Citroen C1 снес ограждение, вылетел с дороги и перевернулся. Об этом пишет Информатор.
Авария произошла около 14:20.
По предварительной информации, Citroen двигался по Жилянской улице, из-за снега на дороге не увидел выемку. В результате автомобиль понесло в сторону забора, снеся который Citroen перевернулся. В момент аварии в машине находились две женщины, они не пострадали.
На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве автомобиль снес ограждение и перевернулся
Ранее в Киеве на Южном мосту автомобиль врезался в трактор коммунальщиков и перевернулся.
Также сообщалось, что в Киеве возле станции метро Нивки бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась.
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Поедет на Чапаевку, не бит не крашен))) впарят такой же овце, которая выемок не замечает)))