В Киеве с 24-го этажа выбросился мужчина

В Шевченковском районе города Киева в субботу на улице Дмитриевская произошло самоубийство.

В Шевченковском районе Киева погиб мужчина, выбросившись из окна 24 этажа многоэтажного дома. Как сообщают Стражи. Эспрессо, инцидент произошел на улице Дмитриевская в ночь на воскресенье, 13 января.

Причины поступка 45-летнего мужчины будет выяснять следствие.

В свою очередь Информатор сообщает, что погибшему было 34 года.

"По предварительным данным, в момент трагедии в квартире вместе с парнем находились его родители. Они не смогли объяснить такой поступок сына. Добавили, что в момент происшествия он был трезвым", – уточняет СМИ.

В Киеве мужчина выбросился c девятого этажа

Ранее, 11 января, в Соломенском районе столицы на улице Николая Голега погиб, выбросившись из окна, молодой человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet