В Киеве с 24-го этажа выбросился мужчина
В Шевченковском районе Киева погиб мужчина, выбросившись из окна 24 этажа многоэтажного дома. Как сообщают Стражи. Эспрессо, инцидент произошел на улице Дмитриевская в ночь на воскресенье, 13 января.
Причины поступка 45-летнего мужчины будет выяснять следствие.
В свою очередь Информатор сообщает, что погибшему было 34 года.
"По предварительным данным, в момент трагедии в квартире вместе с парнем находились его родители. Они не смогли объяснить такой поступок сына. Добавили, что в момент происшествия он был трезвым", – уточняет СМИ.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве с 24-го этажа выбросился мужчина
В Киеве мужчина выбросился c девятого этажа
Ранее, 11 января, в Соломенском районе столицы на улице Николая Голега погиб, выбросившись из окна, молодой человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet