В Киеве такси попало в ДТП

В результате аварии пострадал ребенок. Его госпитализировали.

В Киеве на улице Соломенская в воскресенье, 13 января, произошла авария с участием автомобилей Renault Logan и Skoda Fabia службы такси Uber. Пострадал ребенок, который находился в салоне Renault. Об этом пишет Информатор.

ДТП случилось около 20:30.

По предварительным данным, водитель Skoda Fabia двигался по улице Соломенской в сторону Соломенского рынка и на перекрестке хотел повернуть на улицу Головко. В этот момент перекресток по Соломенской улице проезжал в сторону Протасового яра водитель автомобиля Renault Logan с ребенком в салоне. Мужчина за рулем Renault не успел вовремя среагировать на маневр Uber и произошло лобовое столкновение. В результате удара Skoda развернуло на дороге на 180 градусов.

В аварии пострадал ребенок, который находился в салоне Renault. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обе машины получили серьезные повреждения.

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Также сообщалось, что в Киеве водитель такси на высокой скорости въехал в остановку с людьми. Пострадали два человека.

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