К Единой ПЦУ перешел главный военный госпиталь

Храм расположен на территории Главного военного клинического госпиталя.

Храм Покровы Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале в Киеве перешел в единую Православную церковь Украины. Госпитальный храм более 20 лет подчинялся УПЦ МП.

Как сообщает 5 канал, предложение перейти в ПЦУ выразил сам священник, а прихожане единодушно поддержали.

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Храм расположен на территории Главного военного клинического госпиталя. Сюда часто наведываются ветераны АТО и военнослужащие, которые сейчас защищают страну на передовой. Поэтому местная община, не колеблясь, приняла решение перейти в ПЦУ.

Прихожанин Виктор говорит: “Эта церковь, я в нее хожу с 1998 года. Мы собирали ее все вместе, как говорится, всем миром. Тогда мы еще не понимали то значение, которое она приобретет в будущем. Фактически, вопрос войны и мира - он тогда так не чувствовался“.

“Хотелось бы приходить к Богу в храм и не думать о том, это Московский Патриархат или Киевский. Просто надо иметь свою независимую церковь и молиться Богу, и думать о Божьих дела“, - говорит прихожанка Елена.

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В общем после Объединительного собора и создания поместной Православной церкви Украины уже более 40 общин УПЦ МП заявили, что переходят в новую структуру. По разным подсчетам специалистов, ранее в составе УПЦ МП находились более 11 тысяч приходов.

Ранее сообщалось, что в Одесской области прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково решили перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины.