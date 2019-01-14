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К Единой ПЦУ перешел главный военный госпиталь

Комментариев: 4
Храм расположен на территории Главного военного клинического госпиталя.
Более 20 лет храм подчинялся УПЦ МП
Более 20 лет храм подчинялся УПЦ МП
5.ua

Храм Покровы Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале в Киеве перешел в единую Православную церковь Украины. Госпитальный храм более 20 лет подчинялся УПЦ МП.

Как сообщает 5 канал, предложение перейти в ПЦУ выразил сам священник, а прихожане единодушно поддержали. 

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Храм расположен на территории Главного военного клинического госпиталя. Сюда часто наведываются ветераны АТО и военнослужащие, которые сейчас защищают страну на передовой. Поэтому местная община, не колеблясь, приняла решение перейти в ПЦУ. 

Прихожанин Виктор говорит: “Эта церковь, я в нее хожу с 1998 года. Мы собирали ее все вместе, как говорится, всем миром. Тогда мы еще не понимали то значение, которое она приобретет в будущем. Фактически, вопрос войны и мира - он тогда так не чувствовался“.

“Хотелось бы приходить к Богу в храм и не думать о том, это Московский Патриархат или Киевский. Просто надо иметь свою независимую церковь и молиться Богу, и думать о Божьих дела“, - говорит прихожанка Елена.

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В общем после Объединительного собора и создания поместной Православной церкви Украины уже более 40 общин УПЦ МП заявили, что переходят в новую структуру. По разным подсчетам специалистов, ранее в составе УПЦ МП находились более 11 тысяч приходов.

Ранее сообщалось, что в Одесской области прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково решили перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

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Теги: храм, ПЦУ, Украина, Киев, военный госиталь
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Комментариев (4)
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FPN    14.01.2019, 10:44
Оценка:  0
FPN
НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ, ЦЕРКОВЬ НЕ ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУДАРСТВА!!!
Ехидный    14.01.2019, 10:34
Оценка:  +3
Ехидный
И правильно, нех вражеским агентам морочить головы нашим раненым воинам
ВладиславII    14.01.2019, 09:55
Оценка:  -5
ВладиславII
Нахрена нам такие "радостные" новости?
Киев-45    14.01.2019, 10:10
Оценка:  +4
Киев-45
Вижу, что тебе, тупой кацап, наши действительно радостные новости кожу жгут ... чёрт казламордый.
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