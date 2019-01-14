В Киеве проведут конкурс на право аренды здания кинотеатра Киев

Власти столицы не продлевают договор с ООО Культурный центр Кинотеатр Киев и планируют определить нового арендатора помещений кинотеатра на конкурсной основе.

В конкурсе могут участвовать любые лица, в том числе, и предыдущий арендатор УНИАН

В Киеве проведут конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра Киев в связи с завершением сделки с ООО Культурный центр Кинотеатр Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-брифинге заместитель председателя КГГА Владимир Слончак, комментируя дальнейшие планы городских властей по использованию здания кинотеатра.

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“На сегодняшний день городскими властями принято решение с целью выполнения плановых показателей поступлений в бюджет от арендной платы, эффективного использования коммунального имущества города Киева и реализации механизмов, определенных в новом порядке передачи имущества коммунальной собственности, который вступил в силу с 1 января 2019 года, и признано целесообразным проведение процедуры прозрачного конкурса по передаче здания кинотеатра в арендное пользование для кинопоказов и культурных мероприятий“, - сказал Слончак.

С этой целью, отметил он, будут приняты меры в соответствии с новым положением, а именно: определение рыночной стоимости здания, расчет арендной платы, проведение процедуры изучения спроса, а также проведение самого конкурса на право аренды кинотеатра.

“В конкурсе могут принимать участие любые лица, в том числе, и предыдущий арендатор“, - подчеркнул Слончак.

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Он отметил, что победителем конкурса станет тот участник торгов, который предложит наибольший размер арендной платы.

“Хочу сказать, что этот пресс-релиз является официальным приглашением потенциальных арендаторов на право использования здания кинотеатра Киев“, - добавил представитель КГГА.

Во время пресс-брифинга он напомнил, что в 1998 году распоряжением КГГА имущественный комплекс кинотеатра был передан ООО Культурный центр Кинотеатр Киев, был заключен соответствующий договор сроком на 10 лет - до 4 января 2009 года. Затем договор аренды с этим же субъектом хозяйствования был пролонгирован на такой же период - до 4 января 2019 года.

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Напомним, ранее в Святошинском районе Киева во вторник, 9 октября, двое неизвестных ограбили кинотеатр Лейпциг. Воры украли сушилки для рук и мыльницы в туалетах заведения.