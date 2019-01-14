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В Киеве проведут конкурс на право аренды здания кинотеатра Киев

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Власти столицы не продлевают договор с ООО Культурный центр Кинотеатр Киев и планируют определить нового арендатора помещений кинотеатра на конкурсной основе.
В конкурсе могут участвовать любые лица, в том числе, и предыдущий арендатор
В конкурсе могут участвовать любые лица, в том числе, и предыдущий арендатор
УНИАН

В Киеве проведут конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра Киев в связи с завершением сделки с ООО Культурный центр Кинотеатр Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-брифинге заместитель председателя КГГА Владимир Слончак, комментируя дальнейшие планы городских властей по использованию здания кинотеатра. 

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“На сегодняшний день городскими властями принято решение с целью выполнения плановых показателей поступлений в бюджет от арендной платы, эффективного использования коммунального имущества города Киева и реализации механизмов, определенных в новом порядке передачи имущества коммунальной собственности, который вступил в силу с 1 января 2019 года, и признано целесообразным проведение процедуры прозрачного конкурса по передаче здания кинотеатра в арендное пользование для кинопоказов и культурных мероприятий“, - сказал Слончак. 

С этой целью, отметил он, будут приняты меры в соответствии с новым положением, а именно: определение рыночной стоимости здания, расчет арендной платы, проведение процедуры изучения спроса, а также проведение самого конкурса на право аренды кинотеатра. 

“В конкурсе могут принимать участие любые лица, в том числе, и предыдущий арендатор“, - подчеркнул Слончак. 

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Он отметил, что победителем конкурса станет тот участник торгов, который предложит наибольший размер арендной платы. 

“Хочу сказать, что этот пресс-релиз является официальным приглашением потенциальных арендаторов на право использования здания кинотеатра Киев“, - добавил представитель КГГА. 

Во время пресс-брифинга он напомнил, что в 1998 году распоряжением КГГА имущественный комплекс кинотеатра был передан ООО Культурный центр Кинотеатр Киев, был заключен соответствующий договор сроком на 10 лет - до 4 января 2009 года. Затем договор аренды с этим же субъектом хозяйствования был пролонгирован на такой же период - до 4 января 2019 года.

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Напомним, ранее в Святошинском районе Киева во вторник, 9 октября, двое неизвестных ограбили кинотеатр Лейпциг. Воры украли сушилки для рук и мыльницы в туалетах заведения. 

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Теги: здание, кинотеатр, Киев, аренда
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Комментариев (1)
Peyot    14.01.2019, 14:35
Оценка:  +1
Peyot
это там где рыги свои шабаши проводили? я ничего не путаю? так там же прийдется все что есть внутри сжечь...
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