В Киеве разоблачили пять наркопритонов

Фигуранты - жители Киева, две женщины и трое мужчин.

Во время проведения санкционированных обысков в Киеве полицейские разоблачили пять наркопритонов на Троещине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“Притон обнаружили в домах на улицах Милославская, Марины Цветаевой, Оноре де Бальзака и Николаева. Во время проведения санкционированных обысков в помещениях изъято 32 пакетика с белым порошкообразным веществом, 2 пакетика с зеленым веществом и 2 предмета, похожих на пистолеты, веса и специальные фасовочные пакеты. Наркотики и оружие направили на экспертизу“, - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование kyiv.npu.gov.ua

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Фигуранты - жители Киева, две женщины, 1979 и 1984 рождения, и трое мужчин, 1975, 1978 и 1984 рождения. Следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование kyiv.npu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование, и в случае установления других обстоятельств совершения правонарушения возможна дополнительная правовая квалификация действий указанных лиц.

Продолжается досудебное расследование

Напомним, на границе Мексики и США обнаружили тоннель, который, по мнению мексиканских властей, мог использоваться для транспортировки наркотиков.