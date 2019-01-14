Самолечение: В Киеве от гриппа умер врач

Мужчина обратился за медицинской помощью только на пятый день.

С начала 2019 года в Киеве от гриппа умерли уже три человека, при этом один из них сам был медиком.

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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“6 января от гриппа умер 54-летний мужчина, обратившийся за медицинской помощью почти на пятый день. А 7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно. Также обратился за помощью поздно. В обоих случаях обнаружили хронические заболевания“, - рассказал представитель министерства.

По словам директора Киевского лабораторного центра МОЗ Украины, в течение отчетного периода (начиная с октября 2018 года - ред.) в столице зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений после гриппа.

Как сообщалось 11 января, в Хмельницкой области менингит убил 11-месячного младенца.