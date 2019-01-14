В одном из зданий Киево-Печерской Лавры пылает крыша

Очевидцы выложили в социальных сетях фото и видео с места пожара.

Читай также: К горящему химзаводу в Калуше не пускают людей

В одном из зданий Киево-Печерской лавры начался пожар. Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-службы ДСНС в столице Светлана Водолага, передает theБабель.

Вызов о чрезвычайной ситуации на улице Лаврской поступил в 16:17, уточнила она. На место выехали спасатели. В сети очевидцы уже опубликовали фото и видео с места происшествия. Они отмечают, что горит здание мастерской.

Пользователь Владимир Силяков, который выложил фото, сообщил, что горит несколько зданий. Другой пользователь Владимир Лашкай выложил видео, прокомментировав, что “дым совсем непохож на дым над Сикстинской капеллой“.

Читай также: Под Киевом сгорел заброшенный дом культуры

“Горит крыша двухэтажного здания, которая входит в комплекс Киево-Печерской лавры“, - заверила Водолага.

Пожар, по предварительным данным, возник в одной комнат на втором этаже здания, которое в настоящий момент не используется.

Читай также: В Киеве горела многоэтажка

Напомним, ранее сообщалось, что на химзаводе в Калуше произошел масштабный пожар. В горсовете после ликвидации огня заверили, что населению ничего не угрожает.