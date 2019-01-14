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В одном из зданий Киево-Печерской Лавры пылает крыша

Комментариев: 7
Очевидцы выложили в социальных сетях фото и видео с места пожара.
Фото горящего здания выложил в Facebook пользователь Владимир Силяков
Фото горящего здания выложил в Facebook пользователь Владимир Силяков
facebook.com/redsyde

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В одном из зданий Киево-Печерской лавры начался пожар. Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-службы ДСНС в столице Светлана Водолага, передает theБабель.

Вызов о чрезвычайной ситуации на улице Лаврской поступил в 16:17, уточнила она. На место выехали спасатели. В сети очевидцы уже опубликовали фото и видео с места происшествия. Они отмечают, что горит здание мастерской. 

Пользователь Владимир Силяков, который выложил фото, сообщил, что горит несколько зданий. Другой пользователь Владимир Лашкай выложил видео, прокомментировав, что “дым совсем непохож на дым над Сикстинской капеллой“.

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“Горит крыша двухэтажного здания, которая входит в комплекс Киево-Печерской лавры“, - заверила Водолага.

Пожар, по предварительным данным, возник в одной комнат на втором этаже здания, которое в настоящий момент не используется. 

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Напомним, ранее сообщалось, что на химзаводе в Калуше произошел масштабный пожар. В горсовете после ликвидации огня заверили, что населению ничего не угрожает.

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Теги: Киев, пожар, Лавра, здание, ГосЧС, крыша
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Комментариев (8)
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z547602358    14.01.2019, 18:23
Оценка:  +1
z547602358
Люди вы когда нибудь станете людми или так быдлом и останетесь в своих высказываниях!!!?
Аделька    14.01.2019, 18:18
Оценка:  0
Аделька
В аду в своё время каждый из вас это чертям расскажет))
germanik    14.01.2019, 18:12
Оценка:  +3
germanik
Люди совсем поглупели и обозлились, что даже из обычной бытовухи типа пожара находят повод позлорадствовать и сказать какую-то глупость.
заправду    14.01.2019, 18:25
Оценка:  0
заправду
неделю назад писали статьи о пропаже больше десятка икон в лавре. а теперь пожар. люди не глупые. люди не обозлённые. люди умеют связывать логические цепочки.
П    14.01.2019, 18:10
Оценка:  -6
П
Надо им запретить курить в помещении. В том числе и кальян.
Шандор    14.01.2019, 18:01
Оценка:  -6
Шандор
Наконец-то эта церковь по-настоящему стала нести свет и тепло.
сергос    14.01.2019, 17:53
Оценка:  +5
сергос
а потом обьявят , что в этом помещении хранились ценные иконы. и они сгорели. хочешь скрыть недостачу-устрой пожар.
V_ToS    14.01.2019, 17:55
Оценка:  +1
V_ToS
московские козломорды готовятся к побегу)
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