Пожар в Киево-Печерской лавре локализован

Спасатели локализовали на площади 400 кв. м пожар на территории Киево-Печерской лавры в столице.

Пожар, возникший в понедельник, 14 января, на территории Киево-Печерской лавры в столице, локализовали. Об этом со ссылкой на слова представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает УНН.

"Состоялась локализация пожара на 400 кв. м, это второй этаж и чердак. Пожарные уже контролируют пламя", - говорится в сообщении.

При этом официальные представители Киево-Печерской лавры не выходили к журналистам.

Напомним, в Лавре в понедельник возник пожар. Пострадавших в результате возгорания, по предварительным данным, нет.

Перед этим комиссия Минкульта в ходе проверки в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника не обнаружила 10 предметов.

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