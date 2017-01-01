Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Киево-Печерской лавре локализован

Комментариев: 0
Спасатели локализовали на площади 400 кв. м пожар на территории Киево-Печерской лавры в столице.
Ликвидация пожара на территории Киево-Печерской лавры
Ликвидация пожара на территории Киево-Печерской лавры
kyiv.dsns.gov.ua

Пожар, возникший в понедельник, 14 января, на территории Киево-Печерской лавры в столице, локализовали. Об этом со ссылкой на слова представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает УНН.

"Состоялась локализация пожара на 400 кв. м, это второй этаж и чердак. Пожарные уже контролируют пламя", - говорится в сообщении.

При этом официальные представители Киево-Печерской лавры не выходили к журналистам.

Напомним, в Лавре в понедельник возник пожар. Пострадавших в результате возгорания, по предварительным данным, нет.

Перед этим комиссия Минкульта в ходе проверки в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника не обнаружила 10 предметов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Лавра, огонь, пожар, пожарные, Киево-Печерская Лавра, возгорание, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь