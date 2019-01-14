Инцидент произошел в магазине по улице Маршала Малиновского. По предварительным данным, причиной стала алкогольная интоксикация.

В Киеве мужчина скончался во время покупок в супермаркете Сильпо. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в понедельник, 14 января.

Отмечается, что инцидент произошел в магазине по улице Маршала Малиновского, 34, в Оболонском районе столицы.

На опубликованных фотографиях видно, что тело мужчины, накрытое черной тканью, лежит между стеллажами.

По предварительным данным, посетитель скончался от алкогольной интоксикации.

Cмотрите фотогалерею: В супермаркете Киева умер посетитель

Ранее в одном из супермаркетов Черкасс было обнаружено тело мертвого мужчины. Он лежал в кабинке туалета без признаков жизни. Рядом находился окровавленный шприц и другие вещи.

А в Харькове в супермаркете на улице Шевченко полицейский применил табельное огнестрельное оружие после нападения на него посетителя, после чего тот скончался. В свою очередь правоохранитель получил ножевое ранение.

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