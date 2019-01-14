В Киеве пропал военнослужащий - СМИ

После посещения воинской части в столице исчез военнослужащий срочной службы Виктор Шадрин.

В Киеве после посещения воинской части исчез военнослужащий срочной службы Виктор Шадрин. Об этом заявила в понедельник, 14 января, родственница солдата Ирина Поплавская, сообщает УНН.

"Вышел из воинской части, должен был идти на вокзал и ехать домой. На вокзале его видели, но домой он так и не приехал. Никакой информации нет, телефон выключен", - сказала Поплавская.

В то же время на странице женщины в Facebook указано, что военнослужащий пропал еще 10 января, после того как вышел из воинской части на Подоле в Киеве. С собой у парня был рюкзак черно-синего цвета. До сих пор его не нашли.

"Нет, еще не нашли, ищем. Есть определенная информация, но проверяем, поэтому еще ищем", - добавила Поплавская.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Также сообщалось, что в Херсонской области военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство.

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