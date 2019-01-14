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В Киеве пропал военнослужащий - СМИ

Комментариев: 2
После посещения воинской части в столице исчез военнослужащий срочной службы Виктор Шадрин.
После посещения воинской части исчез военнослужащий срочной службы
После посещения воинской части исчез военнослужащий срочной службы
zn.ua

В Киеве после посещения воинской части исчез военнослужащий срочной службы Виктор Шадрин. Об этом заявила в понедельник, 14 января, родственница солдата Ирина Поплавская, сообщает УНН.

"Вышел из воинской части, должен был идти на вокзал и ехать домой. На вокзале его видели, но домой он так и не приехал. Никакой информации нет, телефон выключен", - сказала Поплавская.

В то же время на странице женщины в Facebook указано, что военнослужащий пропал еще 10 января, после того как вышел из воинской части на Подоле в Киеве. С собой у парня был рюкзак черно-синего цвета. До сих пор его не нашли.

"Нет, еще не нашли, ищем. Есть определенная информация, но проверяем, поэтому еще ищем", - добавила Поплавская.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Также сообщалось, что в Херсонской области военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство.

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Теги: Киев, военные, исчезновение, пропал, военнослужащие, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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atos    14.01.2019, 21:35
Оценка:  0
atos
"посещения воинской части" - слово то какое "посещение", обычно военнослужащие и тем более срочной службы постоянно находятся в венской части, а не посещают её, а если и посещают, то это как правила гражданские заведения, типо кафе, магазинов и других заведений, неграмотные лохи))
Pулевой    14.01.2019, 20:56
Оценка:  -1
Pулевой
Ищите его в местных"наливайках",ган деликах,наркопритонах,шалманах и прочих"злачных заведениях"...
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