Пожар в Киево-Печерской лавре потушили

Украинские спасатели заявили о ликвидации пожара на территории Киево-Печерской лавры в столице.

Пожарные на месте пожара в Лавре пресс-центр ГСЧС

Спасатели потушили пожар на территории Киево-Печерской лавры в столице. Об этом вечером в понедельник, 14 января, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Указано, что в 19:12 пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 локализован на площади 400 м. кв.

"В 20:07 пожар был ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

Также стало известно, что двухэтажное отдельно-стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

Напомним, 14 января в 16:17 стало известно о том, что горит здание по ул. Лаврская, 23. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.

Вскоре сообщалось о локализации пожара в Лавре.

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