В Киеве укладка асфальта в лужи попала на видео

В Киеве сняли на видео, как столичные коммунальные службы в ходе дорожных работ укладывают асфальт прямо в лужи.

В Киеве сняли на видео, как коммунальные службы укладывают асфальт прямо в лужи. Соответствующий ролик опубликовало сообщество Киев Оперативный в Facebook.

"На улице Николая Пимоненко, 4 асфальт кладут прямо в лужи. Видео выкладываем на всякий случай, если весной кто-то будет удивляться, "куда делся асфальт"", - говорится в сообщении.

Ранее в Киевавтодоре рассказали, что будут ремонтировать в 2019 году.

Также сообщалось, что в 2018 году на ремонт дорог потратили 35 млрд грн.

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