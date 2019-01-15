На автозаправке в Киеве произошла массовая драка

Всего в конфликте участвовали шесть мужчин.

В Киеве на проспекте Академика Глушкова, 9а в ночь на вторник, 15 января, у заправки GLUSCO произошла массовая драка.

Об этом сообщил Информатор.

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По предварительной информации, конфликт начался между двумя компаниями в Портер Пабе, который находится неподалеку. Обе компании вышли из заведения, но через некоторое время конфликт вновь набрал обороты. Вблизи заправки GLUSCO произошла драка, в ход шли кулаки, палки и даже бутылка шампанского.

Что стало поводом для начала драки - неизвестно. Однако работники заправки рассказали, что сначала в помещение зашел мужчина и попросил вызвать медиков и полицию, у него было окровавленное лицо. Все это время другие мужчины продолжали сражаться. Через несколько минут на заправку зашел еще один человек с разбитой головой, после чего он потерял сознание и упал на пол.

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“В момент конфликта по проспекту Академика Глушкова ехали активисты Дозора Голосеево, они увидели драку и как с одним человеком бежит другой. Беглец попросил помощи и сказал, что как раз общается по телефону с полицейскими. В этот момент второй мужчина начал убегать от активистов. Ребята попытались догнать дебошира, но он не останавливался. Один из активистов сделал несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета, чтобы тот остановился, после этого его удалось задержать. Через несколько минут к месту инцидента уже подъехали два экипажа патрульной полиции и надели наручники на подозреваемых“, - говорится в сообщении.

Мужчину, которому стало плохо на заправке, госпитализировали в больницу. По словам врачей, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Предварительно, удар нанесли бутылкой шампанского.

Другие участники конфликта также получили травмы, но они незначительны. Кроме этого, у заправки в снегу была найдена палка со следами крови. С таким же предметом сотрудники заправки видели участников конфликта во время драки.

Как сообщалось, в центре города Николаев в ночь на пятницу, 11 января, произошла массовая драка, в которой принимало участие около 15-20 человек.