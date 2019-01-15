В Днепропетровской области первый приход перешел к ПЦУ

Община села Рубановское более 20 лет постоянно молилась за Украинскую церковь.

Свято-Покровский храм в селе Рубановское построен в середине XIX века cerkva.dp.ua

Руководитель Днепровской епархии преосвященнийший владыка Симеон посетил Свято-Покровский храм села Рубановское Васильковского района. Они первые в Днепропетровской области перешли в поместную церковь.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровской епархии Православной церкви Украины.

"Его преосвященству сослужили канцлер епархии протоиерей Виталий Лопушанский, настоятель церкви протоиерей Василий Пышный с клиром и приглашено духовенство", - говорится в сообщении.

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Как добавляет Укринформ, в Днепропетровской области трем священникам УПЦ МП - настоятелю и клирикам Свято-Покровского храма с. Рубановское Васильковского района - запретили служение за "уклонение в раскол".

Свято-Покровский храм (Красная церковь) в селе Рубановское построен на средства наследственной дворянки Екатерины Павловны Василенко над захоронением ее мужа - губернского и уездного гласного Ивана Григорьевича Василенко в середине XIX века. Она также основала Знаменский монастырь.

Как сообщалось 26 декабря, в Винницкой области 20 приходов УПЦ МП перешли в поместную церковь.