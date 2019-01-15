На киевлян подают в суд за долги по коммуналке

Иски пока предъявлены только самым злостным неплательщикам.

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На жителей Деснянского района Киева власти начали подавать в суд за долги по коммунальным услугам.

Об этом рассказал председатель Деснянской райгосадминистрации Геннадий Заболотный, пишет KV.

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Общая сумма на взыскания от злостных должников составляет 6 млн гривен, но выселений из-за долгов нет. По информации Заболотного, жители задолжали более 20 млн гривен.

“Это фактически месячная плата всего района“, - сказал чиновник.

Как сообщалось 3 сентября, мэр Запорожья поручил показательно изъять авто и бытовую технику в коммунальных должников.