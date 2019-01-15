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На киевлян подают в суд за долги по коммуналке

Комментариев: 3
Иски пока предъявлены только самым злостным неплательщикам.
Жители Деснянского района задолжали более 20 млн гривен
Жители Деснянского района задолжали более 20 млн гривен
fakty.com.ua

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На жителей Деснянского района Киева власти начали подавать в суд за долги по коммунальным услугам. 

Об этом рассказал председатель Деснянской райгосадминистрации Геннадий Заболотный, пишет KV.

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Общая сумма на взыскания от злостных должников составляет 6 млн гривен, но выселений из-за долгов нет. По информации Заболотного, жители задолжали более 20 млн гривен.

“Это фактически месячная плата всего района“, - сказал чиновник.

 

Как сообщалось 3 сентября, мэр Запорожья поручил показательно изъять авто и бытовую технику в коммунальных должников.

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Теги: долги, коммуналка, Киев
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Комментариев (3)
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Pулевой    15.01.2019, 14:56
Оценка:  +9
Pулевой
Это тарифный геноцид.Один из символов уходящего в небытие ШОКоладного мира.Нужно объединяться через соцсети против произвола этих выблядков-беспредельщиков.Хотя бы сотнями в каждом районе.Чтобы в случае ареста имущества на помощь приходили эти сотни человек.Ведь сегодня скоты пришли за соседом,а зав
Pулевой    15.01.2019, 14:57
Оценка:  +8
Pулевой
тра эти же ненасытные скоты придут за тобой.Принцип"моя хата с краю"больше не проканает.Пора становиться людьми.
sashha    15.01.2019, 14:51
Оценка:  +6
sashha
И месячная премия Заболотного
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