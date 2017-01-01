После изменения арендатора кинотеатр Киев продолжит работу по своему назначению, - КГГА

Арендная стоимость коммунального имущества должна соответствовать рыночной и приносить соответствующие финансовые поступления для развития культурной сферы столицы. Такое убеждение высказал заместитель председателя КГГА Владимир Слончак в прямом эфире Общественного телевидения, комментируя решение о проведении конкурса по передаче здания кинотеатра “Киев“ в арендное пользование для осуществления кинопоказов и проведения культурных мероприятий, пишет пресс-служба.

Как ранее отмечал Владимир Слончак, наиболее демократическим решением является проведение прозрачного конкурса по передаче здания кинотеатра “Киев“ в аренду для осуществления кинопоказов и других культурных мероприятий. К тому же, он напомнил, что существует меморандум между КГГА и кинофестивалем “Молодость“, поэтому кинотеатр продолжит свою работу исключительно по своему назначению и с учетом фестивального формата.

Кроме того, по словам заместителя председателя КГГА, договоры с субарендаторами заключен с нарушением законодательства, поскольку они превышают срок действия основного договора.

“Нынешние суммы аренды были предусмотрены еще в первоначальном договоре, заключенном в 1999 году на 10 лет. Затем, в связи с отсутствием заявления одной из сторон о прекращении или изменении условий договора аренды в течение месяца после окончания его срока действия, договор был пролонгирован автоматически на тех же условиях и на тот же срок. Сегодня по 7131 кв. м уплачивается месячная арендная плата в 47 000 гривен, в то время, как субарендодателя за 4 договора по 866 кв. м, еще и заключены с нарушениями, платили 208 000 гривен “, - сообщил заместитель.

Он отметил, что все художественные мероприятия, которые происходили в кинотеатре, будут выписаны в условиях конкурса, который будет проводить специальная конкурсная комиссия, и в будущем договоре аренды.

“Надеюсь, культурное сообщество присоединится к этому процессу. Чтобы ключевые фестивали и ленты украинского производства были обязательны для проведения и трансляции в этом кинотеатре “, - подчеркнул Владимир Слончак.

Он также выразил убеждение, что профессиональный коллектив, который сейчас работает в кинотеатре “Киев“, должен быть сохранен.

По словам Владимира Слончак, в КГГА уже начали поступать предложения от потенциальных арендаторов.