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В Киеве толпа подростков зверски избила мужчину

Комментариев: 6
Опубликованы фото и видео расправы.
В Киеве толпа подростков зверски избила мужчину
© facebook.com/people/Илона-Силенко
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В Киеве толпа подростков зверски избила мужчину
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В Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину в метро без видимой на то причины.

Об этом инциденте рассказала Илона Силенко в Facebook, опубликовав фото и видео.

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"Примерно в 20:00 - 20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию. Они убежали, но на станции метро мы снова встретились и благодаря мужчине задержали нескольких", - написала она.

Женщину поразило, насколько могут быть жестокими девочки.

Как сообщалось 7 ноября, в Днепре сняли видео издевательств девушки-подростка над школьницей.

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Теги: избили, подростки, Киев
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Комментариев (7)
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YZZR    16.01.2019, 10:16
Оценка:  +1
YZZR
Така сама стая ублюдків бігає коло АШАНА на Берковецькій, літом стадом напали на охоронця, це все наслідки виховання і деградації суспільства...
Хюндай    16.01.2019, 09:57
Оценка:  +1
Хюндай
Современные дети они такие "добрые"
Таврія    16.01.2019, 10:09
Оценка:  +2
Таврія
Ні я бачив це ще в 70-х,повірьте стадна жорстокість підлітків була завжди,це наслідки виховання.
мармизасвiдомого    16.01.2019, 09:42
Оценка:  +6
мармизасвiдомого
зверье растет.
СтальнаяКрыса    16.01.2019, 09:41
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Всё таки хорошо бы иметь при себе лицензионное огнестрельное оружие. Таких подонков и мочить не жалко.
BROKER666    16.01.2019, 09:57
Оценка:  0
BROKER666
револьвера под патроны Флобера достаточно чтоб напугать этих уродов
M256    16.01.2019, 09:58
Оценка:  +2
M256
огнестрел против детей, смешно. Если человек не может защитить себя против своры безоружных подростков , ему огнестрел не поможет, отберут, затолкают в одно место и изобьют. Оружие нужно, но только тем, кто может за себя постоять, остальным оно бесполезно в большинстве случаев, а иногда даже вредно
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