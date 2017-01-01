Поджегшего Лавру бездомного просят поместить в СИЗО

В прокуратуре не верят, что он будет являться на последующие допросы и в суд, если останется на свободе.

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Прокуратура будет просить взять под стражу подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской Лавры 14 января. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.

Судебное заседание по избранию меры пресечения пройдет сегодня, в 16:00 в Печерском суде Киева.

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Поясняя требование прокуратуры о строжайшей мере пресечения, Максимец подчеркнула, что подозреваемый не имеет постоянного места проживания, и поэтому сложно гарантировать его законопослушность в процессе расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что одно из зданий Киев-Печерской Лавры - не используемую в данный момент мастерскую - поджег бездомный. Он напился и поджег матрасы на втором этаже здания.

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В результате загорелась крыша, пожар распространился на площадь в 400 квадратных метров. Никто не пострадал, также в сохранности остались историко-культурные ценности. Тем не менее, повреждена сама территория, которая была охвачена огнем.