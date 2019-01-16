Иностранец в Киеве выпрыгнул с 14 этажа

29-летний мужчина совершил самоубийство, рассказали в полиции.

В Киеве иностранец покончил с собой facebook.com/UA.KyivPolice

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В Киеве иностранец совершил самоубийство, выпрыгнув с 14 этажа. Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Киева, передает УНН.

Самоубийство совершил 29-летний мужчина, добавили в полиции. Открыто уголовное производство по части 1 стастьи 115 УК Украины - с пометкой “самоубийство“. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, добавили правоохранители.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 21-летний парень оставил две записки и покончил с собой.

Кроме того, 14 января во Львове мужчина пытался повеситься на светофоре, а 13 января киевлянин выпрыгнул с 24 этажа в Киеве на глазах у родителей.