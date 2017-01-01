У киевлян хотят отобрать и застроить часть острова Муромец, - нардеп

Правоохранительные органы и чиновники Киевской области не должны допустить "дерибана" и застройки острова Муромец. Об этом сообщил народный депутат и советник председателя КГГА Дмитрий Белоцерковец на странице в социальной сети Facebook.

"В Киеве при планировании экологической политики и определения территорий для развития лесопарковых зон одной из самых перспективных территорий был избран парк "Муромец" (бывший Дружбы народов). Парк "Муромец" расположен на одноименном острове Муромец, который относится к землям водного фонда. Остров Муромец находится на границе двух административных единиц - Киева и Киевской области. При этом острова могут передаваться исключительно для сенокошения и только на условиях аренды", - написал парламентарий.

По его словам, в течение президентства Януковича 2010-2014 годов северная территория острова Муромец была выделена в частную собственность.

"Сначала распоряжениями Броварской РГА Киевской области было отведено и передано в собственность 117 гражданам более 200 га в пределах Погребского сельского совета Броварского района. Земельные участки были переданы для ведения личного крестьянского хозяйства с перспективой перевода функционального назначения под усадебную застройку, что фактически приведет к застройке острова. Затем в 2013-2014 годах (во время Революции Достоинства) приказами Главного управления Госземагентства в Киевской области на острове Муромец было отведено и передано в частную собственность еще массив земельных участков гражданам под аналогичное функциональное назначение", - возмутился нардеп.

Дмитрий Белоцерковец напомнил, что после этого было неоднократно проведена процедура перерегистрации прав (дарение, продажа).

"По имеющейся информации, все документы по отводу и передаче в частную собственность земельных участков на острове Муромец в местных фондах документации землеустройства отсутствуют или доступ к ним искусственно ограничен. Чтобы не допустить "дерибана" и застройки острова Муромец, необходимо инициировать расследование в отношении возможных противоправных действий в 2010-2014 году со стороны Броварской РГА Киевской области и Главного управления Госземагентства в Киевской области в отводе земель части острова Муромец и инициировать возвращение их в государственную собственность " , - считает советник мэра Киева.

Также он обратился к действующему председателю Киевской ОГА Александру Терещуку о том, что нельзя допустить изменения функционального назначения отведенных земельных участков, чтобы не допустить застройки острова. Соответствующие обращения подготовлены также в Генеральную и областную прокуратуры.