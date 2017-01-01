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Станцию метро Сырец отремонтируют за 21,6 млн гривен

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Станцию ​​оборудуют для свободного доступа маломобильных групп населения.
Капремонт проведут в течение 4 месяцев
Капремонт проведут в течение 4 месяцев
vechirniykiev.com.ua

Комунальное предприятие Киевский метрополитен планирует в 2019 году проведение капитального ремонта станции Серец.

Об этом сообщается в распоряжении КГГА №54.

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На станции изменят старую навигацию, двери, электронные табло с часами и турникеты. Также в подземке появятся предупредительные тактильные линии рядом с платформой, дополнительные стационарные поручни, пандусы и колясочные съезды.

Власти планируют сделать Сырец безопасным, поэтому на станции установят видеонаблюдение.

Капремонт проведут в течение 4 месяцев. На это потратят 21,6 млн гривен.

Как сообщалось 9 января, комунальное предприятие Киевский метрополитен объявило тендер на проведение ремонта станции Политехнический институт.

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Теги: метро, Киев, ремонт, Серец
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