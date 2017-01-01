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В правительственном квартале загорелся дом

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Пожар возник в заброшенном старом здании.
В правительственном квартале пожар
В правительственном квартале пожар
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В правительственном квартале Киева в нежилом здании на улице на Грушевского 4в, произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передают Українські Новини.

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Сообщение о пожаре поступило в 15:21. На место прибыли три пожарные машины. Причина пожара пока не установлена. Площадь пожара также выясняется.

В сети уже начали появляться фотографии дыма от пожара в центре. По состоянию на 16:00 нежилое помещение еще охвачено пожаром.

“Грушевского пока перекрывать не будут. Сейчас должна идти эвакуация из соседних зданий“, - сообщили в патрульной полиции журналисту УНН.

Как сообщалось 16 января, в городе Кингисепп в Ленинградской области на химзаводе Полипласт, который занимается выпуском продукции из пластика, случился пожар, затем раздался сильный взрыв.

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Теги: Киев, пожар
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