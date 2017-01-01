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Пожар в центре Киева разгорелся на площади в 700 квадратов

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На данный момент спасателям удалось локализировать пожар, на месте работают 16 единиц техники.
Пожар в центре Киева тушат уже почти два часа
Пожар в центре Киева тушат уже почти два часа
dsns.gov.ua

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Пожар в правительственном квартале разгорелся по адресу Крещатик 1/2, а не по Грушевского 4в, как сообщалось ранее, уточняют в пресс-службе ГосЧС.

В тушении пожара в правительственном квартале задействовали 62 единицы техники
В тушении пожара в правительственном квартале задействовали 62 единицы техники
dsns.gov.ua

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС в Киеве в в 15:21. По прибытию пожарные выяснили, что горит крыша трехэтажного здания, из которого давно отселили людей. 

Жителей соседних с горящим зданием домов эвакуировали
Жителей соседних с горящим зданием домов эвакуировали
dsns.gov.ua

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Площадь пожара составляла около 400 метров квадратных и существовала угроза распространения огня на расположенный рядом пятиэтажный дом. Пожар был локализирован к 16.47 на площади 700 метров квадратных.

Площадь пожара увеличилась с 400 до 700 метров квадратных
Площадь пожара увеличилась с 400 до 700 метров квадратных
dsns.gov.ua

На месте работает около 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 спасателя. Параллельно с тушением огня идет эвакуация из домов возле того, который горит.

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Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в правительственном квартале загорелось здание.

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Теги: пожар, Киев, ГосЧС, дом, Крещатик, центр
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