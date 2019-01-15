Найдены подростки, нападавшие на прохожих в центре Киева

В центре Киева толпа подростков набросилась на мужчину, повалила на землю и избила его ногами.

В Киеве нашли подростков, которые избивали прохожих в районе ТРЦ Гулливер. Соответствующее видео в среду, 16 января, публикует Киев Оперативный.

"Пока одни там кого-то "ищут" и "устанавливают", ребята из одной организации самостоятельно нашли "детей", которые извинились за свой поступок и передали спортивный привет всем читателям", - говорится в посте.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, 15 января стало известно, что в центре столицы компания из 10-15 человек подбегает ко взрослым людям, валит их на землю и начинает бить. Фото нападавших разместили в соцсетях.

Также сообщалось, что в Житомире подростки избила мужчину и угнала его автомобиль.

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