Пожар в отселенном доме в центре города ликвидировали в 18:54.

Спасатели в среду, 16 января, ликвидировали пожар в здании в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Сообщается, что в 18:54 пожар в доме на улице Грушевского, 4-Б был ликвидирован.

На месте происшествия работало 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 работника личного состава.

Cмотрите фотогалерею: Пожар в центре Киева ликвидировали

Напомним, 16 января в центре Киева произошел пожар. Горел чердак нежилого здания.

Также накануне в Киеве произошел пожар на территории Лавры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet