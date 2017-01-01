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Пожар в центре Киева ликвидировали

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Пожар в отселенном доме в центре города ликвидировали в 18:54.
На месте происшествия работало 62 работники личного состава ГСЧС
На месте происшествия работало 62 работники личного состава ГСЧС
kyiv.dsns.gov.ua

Спасатели в среду, 16 января, ликвидировали пожар в здании в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Сообщается, что в 18:54 пожар в доме на улице Грушевского, 4-Б был ликвидирован.  

На месте происшествия работало 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 работника личного состава.

 

 

Напомним, 16 января в центре Киева произошел пожар. Горел чердак нежилого здания.

Также накануне в Киеве произошел пожар на территории Лавры

 

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Теги: Киев, пожар, пожарные, правительство, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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