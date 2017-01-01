Слухи о перепрофилировании "Киева" — спекуляция. Он останется кинотеатром, — Кличко

Кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю - как кинотеатр. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов. Все слухи о "Киеве" Кличко назвал спекуляцией заинтересованных лиц. По словам мэра, никаких торгово-развлекательных центров в этом помещении не будет, пишет пресс-служба.

Кличко подчеркнул, что за аренду помещения кинотеатра "Киев" в городской бюджет платят ежемесячно всего 47 тысяч гривен. Договор с нынешним арендатором был заключен еще в 1999 году. Сегодня стоимость аренды такого помещения в центре города должна быть намного выше.

"Я подчеркиваю: кинотеатр "Киев“ должен работать эффективно, прозрачно и в пользу столичной общины. Все остальное - якобы об изменении профиля деятельности - спекуляции", - заявил Кличко.

Мэр украинской столицы напомнил, что уже объявлен открытый конкурс на право аренды имущественного комплекса кинотеатра. В нем могут принять участие любые предприниматели, в том числе и предыдущий арендатор. Несколько заявок городская власть уже получила.