Грипп: 13 киевских школ закрылись на карантин
В 188 классах 13 школ Киева приостановлен образовательный процесс из-за введения карантина в связи с высоким уровнем заболеваемости.
Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
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“По состоянию на 16 января 2019 года в городе Киеве (временно) остановили образовательный процесс из-за карантина в 13 учреждениях общего среднего образования (188 классов)“, – говорится в сообщении.
Уточняется, что занятия отменены в школах:
Голосеевского района – № 132 (1 класс);
Дарницкого района – Скандинавская гимназия (1 класс);
Оболонского района – № 9 (40 классов), № 168 (30 классов), № 143 (35 классов), № 20 (33 класса), № 299 (11 классов);
Печерского района – Предславинская гимназия № 56 (12 классов);
Святошинского района – № 235 (5 классов), “Созвездие“ (1 класс), “ЭКО“ № 198 (1 класс);
Соломенского района – № 164 (8 классов), № 121 (10 классов).
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Всего в столичных школах, по разным причинам, отсутствуют 14%, или более 40,7 тыс. учащихся. Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается.
Стоит отметить, в этом году в Украине циркулируют три штамма гриппа А, один из которых - Сингапур, он уже привел к смертельным осложнениям в нескольких случаях.
Как сообщалось 14 января, три человека умерли из-за гриппа в Черниговской области.