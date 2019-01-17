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Залог в 153 тысячи. Подозреваемый в поджоге Лавры взят под стражу

Комментариев: 1
Бездомному, который подозревается в поджоге одного из зданий Лавры, внесли меру пресечения.
Бездомного, подозреваемого в поджоге Лавры, взяли под стражу
Бездомного, подозреваемого в поджоге Лавры, взяли под стражу
facebook.com/redsyde

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Подозреваемому в поджоге здания Лавры выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение принял Печерский суд Киева, передает УНН.

Ранее заседание суда перенесли с 16 января на 17 января, 11:00. Сегодня его решением было удовлетворено зодатайство прокуратуры Киева, которая опасалась, что подозреваемый не будет являться на допросы и в суд, если его отпустить.

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Надо отметить, в качестве альтернативы пребыванию под стражей суд определил залог в сумме 153 тысячи грн.

Напомним, полиция задержала бездомного, который подозревается в поджоге одного из зданий на территории Киево-Печерской Лавры. По данным правоохранителей, мужчина напился и поджег матрасы на втором этаже неиспользуемой мастерской. Ему светит от трех до 10 лет тюрьмы по статье 194 (часть 2) УК.

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Теги: Лавра, пожар, Киев, здание, бездомный, суд, прокуратура
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Комментариев (1)
Peyot    17.01.2019, 14:38
Оценка:  0
Peyot
я думаю что это все паша-мерседес со своим колдунством перестарался когда читал ежедневный отчет о переходе общин и з сего кгбшной секкту в каноническую православную церковь и оно коротнуло и подожгло здание! или может просто у него так подгорел пердак!
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