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В Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за вспышки кори - СМИ

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На данный момент заболели уже 10 человек, утверждают источники в Киевском следственном изоляторе.
В Лукьяновском СИЗО - карантин из-за кори
В Лукьяновском СИЗО - карантин из-за кори
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В Киевском следственном изоляторе объявили карантин из-за кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свой источник в СИЗО.

“В Лукьяновском СИЗО - корь. Объявлен карантин“, - утверждают в изоляторе. Там отметили, что карантин был объявлен после того, как заболели десять человек.

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В Центре общественного здоровья подчеркивают, что единственный надежный способ защиты от кори - это вакцинация даже в том члучае, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости. 

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове из-за осложнений, вызванных корью, умерла 36-летняя львовянка.

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Теги: карантин, корь, Киев, Лукьявновское СИЗО, болезнь
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