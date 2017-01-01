В Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за вспышки кори - СМИ

На данный момент заболели уже 10 человек, утверждают источники в Киевском следственном изоляторе.

Читай также: Грипп: 13 киевских школ закрылись на карантин

В Киевском следственном изоляторе объявили карантин из-за кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свой источник в СИЗО.

“В Лукьяновском СИЗО - корь. Объявлен карантин“, - утверждают в изоляторе. Там отметили, что карантин был объявлен после того, как заболели десять человек.

Читай также: В Виннице от кори умер 8-месячный ребенок

В Центре общественного здоровья подчеркивают, что единственный надежный способ защиты от кори - это вакцинация даже в том члучае, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове из-за осложнений, вызванных корью, умерла 36-летняя львовянка.