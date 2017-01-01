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В Киеве открыто 2 новых пункта бесплатной круглосуточной неотложной стоматологической помощи, - КГГА

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В Киеве открыто 2 новых пункта бесплатной круглосуточной неотложной стоматологической помощи, - КГГА

В столице расширены возможности для киевлян на получение бесплатной круглосуточной неотложной стоматологической помощи. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. В Киеве открыли два новых круглосуточных пункта по оказанию бесплатной неотложной стоматологической помощи, пишет пресс-служба.

"До недавнего времени такой кабинет в городе работал только один - на левом берегу. Кроме того, что нагрузка на него была слишком велика (а, в первую очередь, это означает, что человеку с острой зубной болью приходилось ждать в очереди), еще и добираться для большинства жителей было далеко и неудобно", - рассказал Николай Поворозник.

 Он сообщил, что Пункт неотложной стоматологической помощи для взрослых находится по адресу: ул. Шота Руставели, 26. Площадь пункта составляет 80 кв. м, в частности, здесь расположен хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, а также кабинет для оказания бесплатной стоматологической ортопедической помощи участникам АТО.

"Важно, что один из этих новых пунктов может обслуживать детей. Такой медпомощи коммунальные медицинские круглосуточные учреждения не давали вообще", - подчеркнул Николай Поворозник.

По его словам, детский кабинет открыт на базе Детской клинической больницы № 7 Печерского района Киева на ул. Профессора Подвысоцкого, 4-Б. Такое решение было принято с учетом того, что именно в этом медицинском учреждении находится единственное в городе детское отделение челюстно-лицевой хирургии. Поэтому в случае необходимости ребенок быстро и своевременно получит специализированное высококвалифицированное лечение любого уровня сложности.

 "К сожалению, большинству из нас хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с проблемой, когда ночью или в выходные дни чувствуешь невыносимую зубную боль. Тогда первое, о чем думаешь: куда бежать, к кому обращаться. В столице появился ответ на этот вопрос", - подытожил Поворозник.

Кабинеты оказания круглосуточной неотложной стоматологической помощи работают по адресам: для взрослых - ул. Драйзера, 19; ул. Шота Руставели, 26 для детей - ул. Профессора Подвысоцкого, 4-Б (Детская клиническая больницы № 7 Печерского района. Киева).

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