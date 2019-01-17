В Киеве отец школьника избил учителя

На разборки с учителем отец мальчика прихватил пилу, которой грозился отпилить преподавателю руку.

В одной из Киева отец школьника избил учителя физкультуры и угрожал пилой отрезать ему руку. Об этом в четверг, 17 января, сообщает ТСН.

Отмечается, что инцидент произошел среди бела дня, на школьном дворе. Причиной конфликта стало то, что учитель накричал на ученика, потому что тот не слушался – ребенок расплакался и пожаловался родителям.

Позже учитель извинился перед учеником и перед его отцом, однако последнего это не успокоило. Сперва он ударил учителя на школьном дворе, а потом добивал уже за территорией лицея.

"Он меня уже поднял, бросил на землю, начал руками бить. Слетел кроссовок, все такое. Он достал пилу, говорил, "ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе ее отрежу. Давай сюда руку". Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу", - рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

Сейчас учитель в больнице, у него многочисленные гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.

Ранее в Аргентине отец избил учителя, пристававшего к его дочери. В видео показано, как мужчина за 15 секунд нанес преподавателю 22 удара.

А в США школьник ранил учителя ножом во время занятий.

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