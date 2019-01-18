Дым окутал несколько кварталов: Возле ТРЦ "Гулливер" разгорелся пожар

Пожар в центре Киева произошел ночью, на втором этаже отселенного здания горел мусор.

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Ночью в центре Киева, на Спортивной площади загорелось двухэтажное отселенное здание. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС в Киеве в Facebook.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 18 января в 00:12. Выехав на место, сотрудники ГосЧС выяснили, что на втором этаже здания горит мусор на площади 25 квадратных метров.

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Пожар локализировали к 0:38, ликвидировали - к 0:50. “На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава“, - отметил пресс-центр. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется. Издание “Информатор“ приводит также фото с места происшествия и отмечает, что загоревшееся здание расположено на территории ТРЦ “Гулливер“, которую охраняют сотрудники торгового центра. Оно давно не эксплуатировалось и выглядело заброшенным.

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Во время пожара дым окутал несколько кварталов вокруг. Эпицентр возгорания находился на втором этаже, в комнате размером 5х5 метров. Оттуда пламя частично распространилось на крышу.

Издание отмечает, что строение находится на охраняемой территории, но в него все же можно попасть, обойдя с другой стороны.

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Напомним, ранее сообщалось, что пьяный бездомный поджег матрасы в одном из неиспользуемых зданий на территори Киево-Печерской Лавры. Пожар перебрался на Крышу, его потушили не сразу. Мужчине грозит от трех до 10 лет тюрьмы.