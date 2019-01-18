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В Киеве сломался вагон метро с пассажирами внутри: закрывали три станции

Комментариев: 1
В данный момент движение по зеленой ветке метро восстановлено в обычном режиме.
Движение поездов по зеленой ветке восстановлено
Движение поездов по зеленой ветке восстановлено
www.facebook.com/kyivmetro

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Из-за аварии поезда метро возле станции “Кловская“ в пятницу были закрыты на вход и выход три станции метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Движение от станции “Красный хутор“ осуществлялось только до станции “Золотых ворот“, не останавливались поезда на станциях “Дорогожичи“, “Сырец“ и “Лукьяновская“.

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В данный момент движение по зеленой ветке метро восстановлено в обычном режиме.

Как сообщает УНН, авария связана с поломкой вагона подвижного состава прямо на ходу. Внутри вагона находились пассажиры. Их высадили на станции и закрыли ее, никто не пострадал. В ведомстве извинились за временные неудобства.

Напомним, ранее сообщалось, что станцию метро "Сырец" отремонтируют за 21,6 млн грн.

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Теги: метро, Киев, поезд, поломка, пассажиры, вагон
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Комментариев (1)
КимЧенПых    18.01.2019, 14:33
Оценка:  0
КимЧенПых
а шо проезд по 8 уже не спасает?
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