В Киеве сломался вагон метро с пассажирами внутри: закрывали три станции

В данный момент движение по зеленой ветке метро восстановлено в обычном режиме.

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Из-за аварии поезда метро возле станции “Кловская“ в пятницу были закрыты на вход и выход три станции метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Движение от станции “Красный хутор“ осуществлялось только до станции “Золотых ворот“, не останавливались поезда на станциях “Дорогожичи“, “Сырец“ и “Лукьяновская“.

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В данный момент движение по зеленой ветке метро восстановлено в обычном режиме.

Как сообщает УНН, авария связана с поломкой вагона подвижного состава прямо на ходу. Внутри вагона находились пассажиры. Их высадили на станции и закрыли ее, никто не пострадал. В ведомстве извинились за временные неудобства.

Напомним, ранее сообщалось, что станцию метро "Сырец" отремонтируют за 21,6 млн грн.