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Киев сковали многочисленные пробки

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Непростая ситуация на Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко.
Пробки в Киеве
Пробки в Киеве
Корреспондент.net

В Киеве вечером в пятницу, 18 января, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Так, движение осложнено на проспекте Степана Бандеры, ул. Елены Телиги, ул. Дегтяревской, ул. Вадима Гетьмана, на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Шелковичной, ул. Институтской.

На левом берегу столицы пробки образовались в районе станций метро Бориспольская, Гидропарк, Черниговская.

 

 

Напомним, в Киеве 19 и 20 января будет ограничено движение по Северному мосту.

Также сообщалось, что из-за поломки поезда на станции Кловская были закрыты для пассажиров станции Дорогожичи, Сырец и Лукьяновская.

 

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Теги: Киев, пробки, пробка, пробки на дорогах, пробки в Киеве, пробки Киев, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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