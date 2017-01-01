Непростая ситуация на Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко.

В Киеве вечером в пятницу, 18 января, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Так, движение осложнено на проспекте Степана Бандеры, ул. Елены Телиги, ул. Дегтяревской, ул. Вадима Гетьмана, на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Шелковичной, ул. Институтской.

На левом берегу столицы пробки образовались в районе станций метро Бориспольская, Гидропарк, Черниговская.

Cмотрите фотогалерею: Киев сковали многочисленные пробки

Напомним, в Киеве 19 и 20 января будет ограничено движение по Северному мосту.

Также сообщалось, что из-за поломки поезда на станции Кловская были закрыты для пассажиров станции Дорогожичи, Сырец и Лукьяновская.

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