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В Киеве пациента больницы убили костылем

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В убийстве подозревается уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.
Подозреваемый в убийстве
Подозреваемый в убийстве
Нацполиция Украины

Сотрудники полиции в Киеве задержали пациента больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в пятницу, 18 января.

Отмечается, что накануне утром врачи сообщили правоохранителям, что обнаружили тело пациента с признаками насильственной смерти. Полицейские прибыли на место инцидента.

"По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После чего мужчина пошел отдыхать, а утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни", – рассказал начальник Соломенского управления полиции Павел Василенко.

Также сообщается, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве – это 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст. 121 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве пациента больницы убили костылем

Ранее в Сумской области пьяный уголовник зарубил трех человек топором, после чего уснул рядом с телами жертв.

Также сообщалось, что в Одесской области мужчина задушил жену и дочь, после чего покончил с собой.

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Теги: Киев, убийства, Больница, видео, пациент, фото, полиция, убийство, убийца
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хулиганка*    18.01.2019, 20:54
Оценка:  0
Хулиганка*
понаехало ....
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